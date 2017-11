PWC vence concurso para Auditoria Externa da Sonangol no triénio

A Sonangol, em cumprimento das exigências estatutárias e boas práticas internacionais, lançou, no dia 30 de Agosto de 2017 um Concurso Público Limitado por Prévia Qualificação para contratação de uma Entidade que prestará serviços de Auditoria Independente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Sonangol E.P., e suas Subsidiárias, referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Para a referida contratação a Sonangol não só salvaguardou o cumprimento de todos os trâmites legalmente previstos, como lhe compete, mas optou, sobretudo, por incluir algumas etapas adicionais de interacção directa entre as partes, no sentido de reforçar a transparência, equidade e aplicação dos princípios éticos, adequados aos padrões internacionais que, presentemente, regem a actividade da empresa.

O processo implicou a criação de uma Comissão de Avaliação Independente, e multidisciplinar, constituída por elementos de áreas especialistas relevantes como sejam a financeira,“procurement”, jurídica, ética e técnicos especializados no objecto do concurso.

Esta Comissão geriu de forma autónoma todas as fases do processo, desde a pré-qualificação incluindo ainda o envio de carta-convite sessão de esclarecimento aos concorrentes com apresentação do caderno de encargos e partilha de expectativas da Sonangol; sessão de realinhamento dos trabalhos em curso com instruções prévias abertura das propostas em sessão pública; apresentações individuais e presenciais dos termos de cada proposta por parte dos concorrentes. Só após o cumprimento rigoroso destas etapas a Comissão de Avaliação ficou em condições de decidir sobre as entidades que passaram à fase de negociação.

Da fase de pré-qualificação resultou o convite para apresentação de propostas a cinco empresas, BDO, KPMG, GB- Consultores Reunidos, PwC e E&Y, das quais, apenas quatro submeteram propostas para avaliação, passando à fase de negociação, a PwC e a E&Y. De acordo com a carta-convite apenas seriam elegíveis para a fase de negociação as duas empresas que apresentassem a melhor pontuação mediante a matriz definida pela área contratante.

Na fase de fase de negociação, que durou aproximadamente duas semanas, e em que tanto a PwC como a E&Y tiveram oportunidade de melhorar as suas propostas, a Sonangol foi informada pela Ernst & Young sobre a existência de uma potencial incompatibilidade de projectos, identificada pela sua estrutura internacional, que motivou a sua retirada do processo de negociação neste concurso. Em face disto, a Comissão de Avaliação acabou, naturalmente, por indicar como vencedora a proposta da empresa PwC.

Esta recomendação foi submetida ao Conselho de Administração que decidiu de acordo com a proposta elaborada pelo órgão gestor, optando pela adjudicação dos serviços de Auditoria Independente às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Sonangol à PwC.

O resultado do concurso foi naturalmente comunicado a todas as partes envolvidas. A Sonangol regista o facto de todo o processo ter decorrido num clima de confiança e parceria, com total cooperação por parte de todas as entidades envolvidas, encontrando-se disponíveis para consulta todas as peças de suporte à tomada de decisão e respectivos fundamentos sobre a mesma.