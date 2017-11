Thó Simões apresenta as suas recentes obras em Luanda

Para produção das obras, o artista afirmou ter aprofundado estudos sobre os costumes dos Hereros, seguiu o rasto do passado e presente dessas comunidades, para retractar a história de resistência infinita do povo nómada que vagueia pelo sul do país.

Thó Simões, que segue a sua intuição e curiosidade, procura respostas no seu passado como angolano e enquanto não estiver satisfeito com as respostas o tema para os seus trabalhos será sempre o mesmo. “Estou há anos encantado com as pessoas que vivem no sul, a cultura delas e as histórias do seu percurso de vida constituem uma reflexão do desafio do meu trabalho, tratando de temas como negritude, colonização e as guerras.

A Mov´art é uma galeria que divulga de arte contemporânea e desenvolve um conceito de galeria móvel, que desde 2015 expõe obras originais em locais icónicos de Luanda e no exterior. Thó Simões é nome artístico de António Simões, nasceu em Malanje e viveu toda a sua infância em Portugal. Regressou ao país em finais da década de 1980, fixando-se em Luanda, onde começou a frequentar a União Nacional dos Artistas Plásticos (UNAP).

O artista plástico Thó Simões frequentou o Instituto de Formação Artística e Cultural. A partir do ano 2000 começou a participar em exposições nacionais e internacionais com o colectivo “Os Nacionalistas”, e promoveu actividades artísticas com crianças e jovens através do grupo Expressão sem Fronteiras (EXSEF), do qual é um dos membros fundadores.