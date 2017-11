Banco Mundial apoia Orçamento Geral do Estado para 2018

O vice-presidente do Banco Mundial para África garantiu que vai apoiar o Orçamento Geral do Estado no país para 2018, que deve ser apreciado ainda este mês pelo Conselho de Ministros e aprovado pela Assembleia Nacional até Dezembro.

Makhtar Diop, que visitou o país nos dias 31 de Outubro a 2 de Novembro, no âmbito da revisão estratégica de integração regional, inserida no quadro das prioridades de 2017, tendo sido recebido em audiência pelo Presidente João Lourenço com quem analisou precisamente a questão do apoio ao Orçamento de Estado.

Questionado pela imprensa sobre o quadro do Banco Mundial, disse estar a ser estudada a possibilidade de apoio orçamental nos sectores da educação, saúde, energia e águas e agricultura, mas escusou-se a adiantar um valor para apoiar o primeiro dos cinco mandatos do novo Presidente angolano.

Fruto de negociações entre Angola e o Banco Mundial, as partes acreditam ser necessário um aumento do pacote financeiro para apoiar importantes projectos do sector social, com realce para os sectores da electricidade e do saneamento, tendo em conta as necessidades de financiamento do país nos próximos anos.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, afirmou que o Orçamento Geral do Estado para 2018 está já a ser elaborado e adiantou que há um cronograma aprovado pelo Conselho de Ministros que prevê a sua apreciação ainda este mês.