Empresas nacionais garantem presença na maior conferência tecnológica do mundo

As cinco empresas angolanas são todas prestadoras de serviços e garantiram presença para apresentarem as suas soluções, cuja qualidade passou o ‘filtro’ que a organização impôs às empresas seleccionadas para a Web Summit 2017.

A Angola Cables participa pela segunda vez consecutiva. Tal como no ano passado, a empresa poderá participar nas discussões em torno dos desafios e oportunidades nas novas rotas de telecomunicações, aproveitar para fortalecer a sua relação com outros grandes players do sector mundial, bem como dar a conhecer ao mercado e aos seus clientes os avanços registados na expansão da sua rede.

A Appy volta ao evento com updates que introduziu à aplicação Appy Saúde. Este serviço está disponível para iOS e Android e permite aos utilizadores obterem informações e contactos actualizados de mais de 1700 estabelecimentos de saúde, incluindo hospitais, clínicas e farmácias em todas as províncias.

Outra empresa inovadora, a Tupuca, leva o seu aplicativo, um serviço de entregas ao domicílio, que tem cadastrados os restaurantes aderentes ao serviço. É a primeira plataforma de entrega de refeições através de pedidos onlineem Angola.

Permite solicitar comida de vários restaurantes, a partir de um smartphone, estando o serviço disponível em Luanda.

A Cloud Stream participa pela primeira vez no evento, com o aplicativo electrónico ‘eCaderneta’. Trata-se de uma caderneta electrónica escolar, através da qual os pais têm a possibilidade de acompanhar mais de perto o dia-a-dia dos filhos, receber actualizações regulares sobre as rotinas, refeições, ementas, marcação de eventos e trocar mensagens em tempo real com a escola, creches, infantários eATL.

A Welcome to Angola, uma empresa que nasceu em 2012 para promover o turismo e a cultura nacionais, apresenta o Welcome to Global, que agrega informação dos países de língua portuguesa.

Este ano, mais de 60 mil pessoas vão participar na Web Summit, face às 50 mil do ano passado. O evento realiza-se em Lisboa desde o ano passado, no recinto Altice Arena (ex-Meo Arena), junto ao Parque das Nações.

A Web Summit começou como uma ideia simples, em 2010: “Vamos conectar a comunidade tecnológica com todas as indústrias, antigas e novas.” Agora, é considerada a maior conferência de tecnologia do mundo.

“Nenhuma conferência cresceu tão rápido. Também nos orgulhamos de organizar a melhor conferência de tecnologia do planeta”, diz uma nota publicada no site do evento.

