Angola conquista medalhas na Alemanha

A informação foi ontem avançada a partir de Nuremberga, por Gabriel Luís Miguel, director-geral do Centro Tecnológico Nacional e chefe da delegação angolana, que disse terem sido arrecadadas uma medalha de ouro, cinco de prata e três de bronze.

Com a conquista das nove medalhas na 69ª edição da feira, realizada de 2 a 5 deste mês e uma das melhores do mundo na área da Ciência e Inovação, eleva-se para 67 o número de medalhas até hoje conquistadas por Angola, que participa no evento apenas desde 2009.

A edição deste ano da feira registou a presença de 31 países que, no total, expuseram 800 ideias, invenções e novos produtos, 19 dos quais de Angola. “Mais uma vez foi certificado o bom nível de talentos existentes em Angola”, declarou Gabriel Luís Miguel, que disse estarem, entre os 19 projectos levados por Angola à feira

Das 67 medalhas já conquistadas por Angola 12 são de ouro, 25 de prata e 30 de bronze, lembrou Gabriel Luís Miguel. Angola tem sido o único país da África Subsariana presente regularmente na feira, onde é expressivo o número de países asiáticos. Uma prova de que o nível da ciência e inovação está avançado na Ásia é o número de prémios conquistados por países asiáticos, entre os quais a China e a Coreia do Sul, anualmente na prestigiada feira internacional.