Ethiopian Airlines considerada a melhor de África

A companhia da Etiópia superou a South African Airways, que ocupou a posição 49 da lista da Skytrax, que desde 1999 tem sido referência na indústria aeronáutica pelas suas análises de companhias aéreas e aeroportos. Ao longo dos anos mostrou-se a principal e mais confiável avaliação das empresas aéreas, que são feitas por passageiros através de suas entrevistas pelo mundo. As duas companhias africanas superaram a renomada TAP Air Portugal, que ocupa a posição 62, a Alitalia, número 63, a Brussels Airlines, na posição 68 e a American Airlines, na posição 78.

O “ranking” divulgado pela consultoria britânica Skytrax, a Qatar Airways é a melhor companhia área do mundo em 2017, ultrapassando a Emirates, campeã de 2016. A Qatar levou este ano também os prémios nas categorias melhor classe executiva, melhor lounge de primeira classe e melhor companhia aérea do Oriente Médio. Em segundo lugar no “ranking” geral, aparece a Singapore Airlines, também escolhida este ano como a melhor companhia da Ásia, a que tem o melhor assento na classe executiva e o melhor serviço de buffet na classe económica Premium. Em terceiro lugar entre as melhores do mundo aparece a japonesa ANA All Nippon Airways.

A companhia aérea angolana, TAAG, não figura entre as 100 melhores do mundo este ano, nem qualquer outra classe. Já para os brasileiros, nenhuma companhia aparece entre as vinte melhores do mundo, mas a Azul marca presença em duas categorias. Foi considerada a melhor companhia aérea de baixo custo (“low-cost”) na América do Sul e ficou com a 8ª posição na categoria baixo custo mundial. Além disso, a companhia foi eleita como tendo a melhor tripulação na América do Sul.