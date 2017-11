Timor-Leste com recursos petrolíferos por explorar

O primeiro-ministro de Timor-Leste na conferência na cidade australiana garantiu existirem no país outros depósitos petrolíferos com potencial de exploração comercial além do Greater Sunrise, campo que irá garantir as actividades associadas à produção durante as próximas décadas.

Mari Alkatiri precisou existirem “sinais visíveis de sistemas subterrâneos de petróleo em toda a ilha”, com mais de 30 locais com petróleo e gás já identificados em vários pontos do país, durante a sessão de abertura da Conferência Regional da Ásia e Pacífico, que atraiu mais de mil delegados de dezenas de países, com destaque para vários membros dos governos da Austrália, da Alemanha e de várias nações da Ásia e do Pacífico.

“Além do petróleo, existem também minerais metálicos e não-metálicos, incluindo os depósitos minerais metálicos identificados até à data manganês, cobre e ouro, crómio, prata e areia de ferro (areia com uma concentração elevada de ferro) disse!

Alkatiri, depois de salientar que os serviços competentes já começaram a conceder algumas licenças nesta área, disse “estar o governo ansioso” para que mais empresas mineiras iniciem os trabalhos de prospecção a fim de determinar a viabilidade comercial dos depósitos e iniciar a sua extracção.