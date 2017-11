Ondjaki ensina técnicas de produção de textos literários

Os interessados devem fazer as inscrições até 24 do corrente mês, na mesma instituição. O período de selecção dos candidatos acontece nos dias 27 e 28, sendo que as aulas decorrem em turmas formadas no período da manhã das 9h30 às 12h30 e da tarde das 17h00 às 20h00.

O curso vai ter uma carga total de oito horas, abordar inúmeras possibilidades de criação de um conto, aspectos significativos da descrição e da narração, personagens e ambientes, bem como de matéria das circunstâncias, de acordo com o comunicado do CCBA.

Durante os três dias de oficinas, o escritor Ondjaki vai ministrar diversos conteúdos como: introdução ao tema do conto curto, com apresentações e exercícios.

Para o conto curto, o orador vai dissertar sobre as escolhas e sensibilidades, processos de coesão, enquanto nas descrições vai explicar como seleccionar, ordenar, singularizar os traços essenciais da descrição.

Quanto à pré-selecção, de acordo com o documento do Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA), os interessados devem preencher uma ficha de inscrição presencialmente naquela instituição, junto ao Museu Nacional de Antropologia, bem como entregar uma cópia do Bilhete de Identidade. Os candidatos devem igualmente entregar uma carta de motivação, onde devem explicar as razões pelas quais pretendem frequentar o curso, de no máximo numa página. Os participantes devem entregar um texto de 20 linhas de tema livre, género conto ou estória.

As cartas e os textos são analisados e os candidatos são comunicados por telefone sobre os resultados.