Paris é a cidade mais inovadora da Europa e leva um milhão de euros para casa

O primeiro dia “a sério” da Web Summit arrancou com um prémio de um milhão de euros. A feliz contemplada foi a cidade de Paris, que levou um cheque “simbólico” e analógico para casa.

O Comissário Europeu Carlos Moedas foi o mestre-de-cerimónias da iniciativa, que premiou a “Cidade Mais Inovadora da Europa” em 2017. “O poder transferiu-se das nações para as cidades nos últimos séculos. Hoje existem mais de 400 cidades com mais de um milhão de habitantes, quando antigamente este estatuto pertencia apenas a Londres e a Pequim. Em 2025 serão mais de 600 as cidades com mais de um milhão de habitantes. Mas o que têm as cidades de tão especial? Porque é que são o sítio onde toda a gente quer estar?”, começou por questionar o Comissário Europeu, para logo de seguida dar a resposta.

“Transformámos tudo em código binário, em zeros e uns, mas não conseguimos digitalizar a experiência que é viver uma cidade”, sublinhou. Nos últimos dois anos, Barcelona e Amesterdão levaram o prémio de um milhão de euros para casa. Este ano, mais de 32 cidades concorreram, mas apenas 10 chegaram a finalistas. Berlim, Copenhaga, Helsínquia, Nice, Telavive ou Toulouse foram algumas das que se destacaram. Mas foi Paris e a sua filosofia de inovação sustentável direccionada para os cidadãos que levaram a medalha, e o cheque, para casa.

A presidente da Câmara parisiense, Anne Hidalgo, subiu a palco da Altice Arena para agradecer “às startups de Paris”, sublinhando, numa alusão aos recentes movimentos separatistas, que a Europa “é muito importante” para Paris, e “a inovação é o motor da Europa”. A líder da capital francesa prometeu aplicar o dinheiro do prémio numa escola “pública e gratuita para adolescentes”, com o objectivo de criar em Paris uma “nova geração completamente preparada e comprometida para a economia digital”.