CINFOTEC lança mais de cem técnicos para o mercado de trabalho

A CINFOTEC Centro Integrado de Formação Tecnológica vai lançar nesta Quinta-feira, 09, a partir das 9 horas, mais cem técnicos que concluíram com êxito os cursos de aperfeiçoamento nas aéreas de TIC, Transporte e Logística e Desenvolvimento Organizacional, Mecânica Industrial Automóvel e Electricidade e Energia Renovável.

No quadro da certificação dos novos técnicos, O CINFOTEC Rangel irá realizar uma palestra sob o lema “Factor de Sucesso “Inteligência Emocional”, e anunciar os candidatos seleccionados às bolsas disponibilizadas pela instituição.

O CINFOTEC Rangel está situada na zona do CTT, no distrito urbano do Rangel, e foi inaugurado a 18 de Agosto deste ano.