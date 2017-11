Twitter agora com limite de mensagens para 280 caracteres

O objectivo é tornar possível a ampliação enquanto asseguravam-se de manter a velocidade e a brevidade que fazem do Twitter ser o Twitter. A rede social em seu blog escreveu que têm observado os resultados dos testes e ficam felizes em anunciar que alcançaram o objectivo premeditado.

“Lançamos a mudança em todos os idiomas” nos quais o limite dos 140 caracteres representava muitas vezes um problema para seus usuários, escreveu a rede social em seu blog, depois de fazer o teste com alguns usuários em Setembro” Escreveram!

Biz Stone, cofundador do Twitter, disse que houve uma resposta positiva ao teste de ampliação do limite das mensagens.

Ainda o mês passado, o Twitter reportou perdas reduzidas no último trimestre e a empresa sugeriu que poderia ter lucros pela primeira vez no quarto trimestre.

A atualização mostra que os usuários activos mensais do Twitter aumentaram levemente, para 330 milhões, geralmente de acordo com as previsões.