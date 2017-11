Acessório de iPhone ajuda médico a descobrir que tem câncer

Um acessório para iPhone ajudou o cirurgião vascular John Martin a descobrir um câncer em si mesmo. O americano conta que começou a trabalhar como director médico de uma empresa chamada Butterfly Network e decidiu testar um de seus produtos, uma máquina de ultrassom que se conecta ao smartphone, em busca de problemas na região de sua garganta, onde vinha sentindo um desconforto.

Ao utilizar o dispositivo, o médico, que não é especialista em câncer, encontrou uma massa escura medindo cerca de três centímetros. “Eu sou médico e tenho conhecimento suficiente para saber que estava com problemas”, explica Martin. Depois de procurar ajuda em um hospital, ele descobriu que possuía um carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer provocado pelo crescimento excessivo de células escamosas anormais.

O equipamento que ajudou a detectar o tumor é o Butterfly IQ, que funciona com a ajuda de um smartphone e precisa apenas de um gel que o ajude a deslizar sobre a pele.

Em entrevista ao MIT, John Kendall, director de ultrassom do pronto socorro do Denver Health Medical Center explicou que as imagens do Butterfly IQ não são tão apuradas quanto as de um equipamento profissional, mas que elas podem ajudar em alguns casos. “É infinitamente portátil. Não é o mesmo gênero de máquina”, detalha. O produto deve chegar aos Estados Unidos em breve, com um custo de US$ 1.999.