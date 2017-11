Angola Cables associa-se à Microsoft para a transformação digital em África

De acordo a Angola Cables, os serviços visam proporcionar condições optimizadas para as empresas migrarem os seus aplicativos de negócios e infra-estruturas de IT para a cloud, um facto que traduz a aceleração da transformação digital no continente africano.

Com este recurso a plataforma de cloud Microsoft Azure, a Angola Cables criou a ACloud Connect para fornecer conexões dedicadas e de alta qualidade a uma rede mundial de 42 regiões Azure oferecidas pela Microsoft e conectividade com o centro de dados Angonap, da Angola Cables, localizado em Luanda.

“Vemos a ACloud Connect como uma extensão natural das próprias infra-estruturas de IT dos clientes”, disse António Nunes, CEO da Angola Cables. “Além de se beneficiar da escala e da economia da Microsoft Azure, os clientes baseados em África também vão dispor de serviços de baixa latência”, refere a nota.

Laurence Janssens, gestor da Microsoft África do Sul disse que experiência e a abordagem empresarial da Microsoft para a cloud atendem às necessidades dos clientes de forma diferenciada.

“A nossa abordagem única para a cloud abrange três áreas que, quando combinadas, oferecem aos clientes a maior escolha e flexibilidade com a cloud: recursos corporativos, infra-estrutura global da cloud e soluções híbridas abrangentes”