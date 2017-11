Angola em Outubro foi o principal fornecedor de petróleo das refinarias da China

A S&P Global Platts informou que no mês de Outubro, Angola foi o principal fornecedor de petróleo das refinarias independentes da china, tendo ultrapassado a Rússia.

As 10 principais refinarias independentes da China importaram de Angola em Outubro 1,493 milhões de toneladas (365,000 barris/dia), um acréscimo mensal de 7,5%, ao passo que a Rússia forneceu 1,491 milhões de toneladas.

De acordo com o relatório mensal do mercado petrolífero relativo a Outubro divulgado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia foi em Setembro o principal fornecedor de petróleo da China com uma quota de 13%, seguindo-se de Angola e Arábia Saudita

Com bases em fontes secundárias a produção do país em Setembro baixou 2,9 mil barris por dia para 1,641 milhões, ao passo que a nigeriana aumentou 50,8 mil barris por dia para 1,855 milhões.

Angola manteve-se nesse mês como o segundo principal produtor de petróleo em África, tanto com base em fontes secundárias ou comunicação directa, com a Nigéria a continuar no primeiro lugar.