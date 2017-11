Cabo Verde faz empréstimo ao BAD para financiar Orçamento de Estado

O empréstimo que visa apoiar a reforma das empresas estatais e a realização de investimentos públicos, assinado pelo embaixador de Cabo Verde em Dacar, Inácio Rosa de Carvalho, e pelo director geral do BAD para a África Ocidental, Janvier Litsé.

Aprovado em Outubro pelo Conselho de Administração do BAD, visa apoiar a reforma das empresas estatais e a realização de investimentos públicos bem como a modernização do quadro legislativo e regulamentar das parcerias público-privadas, a melhoria do ambiente de negócios, além da promoção de iniciativas empresariais e a formalização do sector informal.

De realçar que Cabo Verde faz parte dos membros do Banco Africano de Desenvolvimento é um dos principais parceiros de financiamento do país, tendo, desde 1977, apoiado 66 projectos, com empréstimos e donativos, num valor estimado de 533 milhões de dólares.