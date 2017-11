Fábrica de cimento FCKS volta a receber combustível amanhã

A partir de amanhã a fábrica de cimento do Kwanza Sul começa receber Heavy Fuel Oil (HFO), a matéria-prima essencial para a produção do clínquer, o outro elemento fundamental para a produção do cimento.

Segundo a fonte do FCKS, a fábrica consome diariamente 400 mil litros de fuel e tem uma capacidade de produção de 4.200 toneladas por dia de cimento, possui unidades para o fabrico do clínquer, uma central energética que gera 41 megawatts de energia e fábrica de saco de papel para embalar o cimento.

Já os revendedores do produto ao receber a notícia, agradeceram a iniciativa do Executivo, de resolver o impasse no fornecimento do combustível (HFO) para produção de clínquer entre as fábricas de cimento e a Sonangol.