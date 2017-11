Ford Company regressa com o programa “Habilidades de condução para a Vida”

A Ford Motor Company e a Robert Hudson, distribuidor oficial da Ford em Angola, organizaram no dia 8 de Novembro o programa de formação Driving Skills for Life pelo terceiro ano consecutivo em Luanda.

O DSFL programa global destinado a aumentar a consciencialização sobre a segurança rodoviária e a fornecer dicas de segurança aos participantes sobre como manter a segurança ao volante.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre os recursos que as viaturas da Ford oferecem, como segurança, ângulos de visibilidade, distância do freio em cascalho e sistema de travagem anti bloqueio (ABS) e como usar as funções de tracção nas quatro rodas, como o controle de tracção e diferencial de bloqueio.

“Estamos muito satisfeitos por conseguir continuar a realizar este evento, já o terceiro evento DSFL em Angola, pois sabemos que tem um impacto muito positivo sobre o tema da segurança rodoviária no país. Em 2016, participaram cerca de 100 convidados, entre eles jovens universitários, clientes Ford e jornalistas, e este ano esperamos impactar o mesmo número de pessoas.” disse Carlos Cerqueira, Administrador delegado da Robert Hudson.

De recordar que o programa “Habilidades de Condução para a Vida” é uma iniciativa global de Segurança Rodoviária da Ford. E este ano, os estudantes da Universidade Gregório Semedo participaram pela segunda vez.