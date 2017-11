Ranking elege Suécia o país mais generoso do mundo

O índice avalia anualmente 163 países com base nos dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial. A avaliação de cada nação é feita de acordo com sete áreas: ciência e tecnologia, cultura, paz e segurança internacional, ordem mundial, meio ambiente, prosperidade e igualdade, e por fim, saúde e bem-estar.

A Suécia destacou-se nas áreas de prosperidade e igualdade, cultura, saúde e bem-estar. Atrás dela, estão Dinamarca e Holanda.

A Itália ficou na 16ª colocação destacando-se por ser o quinto país que mais respeita o meio ambiente. Já o Brasil ocupa na 47ª posição, atrás de países como Barbados, Malásia e Ilhas Maurício.

Líbia (163º), Guinea Equatorial (162º) e República Centro-Africana (161º) foram os três últimos colocados da lista.