Receita fiscal aumenta com o agravamento de taxas

O ministério das Finanças comunicou na passada sexta-feira que as receitas fiscais do país irão registar um novo aumento com o agravamento das taxas dos impostos sobre consumo das bebidas alcoólica, casas nocturnas, jogos e lotarias.

Segundo o ministro as novas taxas são aplicáveis tanto à produção dos bens em território nacional, como à sua importação, sem prejuízo dos regimes de isenção aplicáveis, quer na produção nacional ou importação.

O Plano Intercalar, aprovado a 10 de Outubro, contempla a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescido (IVA) no Orçamento Geral do Estado para 2019.