Saiba como participar da Semana do Empreendedorismo em Angola

De 13 a 18 Novembro, realizar-se-á em Luanda, a Semana Global do Empreendedorismo, sob o Lema “Empreendedorismo sua visão, o nosso futuro”.

O objectivo, é juntar no mesmo espaço organismos, empresas nacionais e estrangeiras, cidadãos para galvanizar e partilhar respostas pluridisciplinares e multissectoriais em torno da temática Empreendedorismo.

As capacitações ocorrem em Luanda e pelo mundo, como parte do GEW (Global Entrepreneurship Week), direcionadas para pequenos e médios empreendedores. Até o momento estão confirmados 6 eventos. O evento decorrerá no Centro de Conferência de Belas em Luanda, os ingressos podem ser obtidos gratuitamente.