Três dezenas de quadros assistem a seminário da ASM sobre agronegócio

Ao longo do seminário – Seminário de Gestão do Agronegócio – Sustantabilidade 20-30’ -, que termina na próxima quinta-feira (16 de Novembro) com a entrega dos diplomas aos formandos, Marcelo Paladino e Bernardo Piazzardi vão analisar casos reais de agronegócio e dar conta da forma como a Argentina, há cerca de 20 anos, iniciou um processo de desenvolvimento do agronegócio, sendo hoje um caso de estudo.

‘Dinâmica dos mercados e commodities e modelos de negócio’, ‘Plano estratégico vitivinícola 2020’, ‘O agronegócio como motor de desenvolvimento’, ‘Integração e criação de valor’. ‘A cadeia de valor e o valor partilhado’ são alguns temas em análise no seminário, o terceiro que a ASM organiza desde o ano passado.

No total, já passaram pelos seminários sobre agronegócio da ASM perto de 150 formandos (incluindo as duas edições anteriores). A importância do assunto em Angola, numa fase em que o País reforça a aposta na diversificação da economia, justificou, aliás, a criação de um Centro de Agronegócios no seio da ASM.

Marcelo Paladino integra a IAE como docente desde 1983, tendo dirigido a área académica de Empresas, Sociedade e Economia entre 2000 e 2007. Autor de inúmeros estudos e análises de casos, o professor, cuja formação de base é Engenharia Mecânica, publicou igualmente diversos livros sobre competitividade, tecnologia e inovação.

Bernardo Piazzardi é igualmente oriundo da Universidade Austral, uma das mais prestigiadas da América Latina, sendo o actual director do Centro de Agronegócios e Alimentos daquela instituição.