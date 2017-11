Bill Gates compra terreno para construir cidade inteligente

A região que será chamada de Belmont fica no deserto a 45 minutos de Phoenix, capital do estado do Arizona.

Esta área terá 80 mil residências, escolas, escritórios, lojas e centros comerciais.

“Belmont irá criar uma comunidade orientada para o futuro com uma rede de comunicações e infraestruturas que incluem tecnologia de ponta, projectadas em torno de redes digitais de alta velocidade, data centers, novas tecnologias e modelos de distribuição, veículos autónomos e centros de logística autónomos”, avançou a Belmont Partners em comunicado (segundo a MS Poweruser). Entretanto, ainda não foi adiantada a data de início da construção desta cidade inteligente.