Centro Cultural Português acolhe etapas de curtas-metragens

Nos dias 21 e 22 deste mês, acontecem no centro cultural Português uma etapa das curtas-metragens que fazem parte do Festival Internacional de New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFFO).

O evento é a difusão da arte contemporânea portuguesa, em várias expressões artísticas, na Europa, América e África, numa dinâmica de triangulação atlântica.

Trata-se de 11 filmes de realizadores da nova geração portuguesa, que procuram alargar e diversificar a escolha do público do cinema.