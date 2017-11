Lucapa Diamong Mining descobre diamante de grande dimensão na Lunda Norte

A mineira australiana Lucapa Diamong Mining informou nesta segunda-feira que foi descoberto o oitavo diamante com mais de 100 quilates na concessão de Lulo, na Lunda Norte.

O oitavo diamante de 129,58 quilates foi extraído do rio Cacuilo, informou a empresa que funciona como operador da Sociedade Mineira do Lulo, com 40%, onde tem como parceiros a estatal Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação & Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama).

O anúncio, surge na semana em que o maior diamante encontrado em Angola, no mesmo campo mineiro, vai ser leiloado hoje,terça-feira.

O diamante, o 27.º maior em todo o mundo, tinha originalmente 404,2 quilates e sete centímetros de comprimento quando foi encontrado, em Fevereiro de 2016, pela empresa mineira australiana no campo do Lulo.