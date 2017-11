Ministro russo confirma lançamento do satélite em Dezembro

O vice-primeiro ministro da Federação Russa, Yuri Trutnev, no final de uma audiência concedida pelo Presidente João Lourenço confirmou que está ser programado o lançamento de um satélite para Dezembro.

O ministro angolano das Telecomunicações disse em Outubro passado que o satélite construído por um consórcio russo seria lançado para o espaço a partir da plataforma de lançamento de Baikonur, no Casaquistão, dia 7 de Dezembro próximo.

José Carvalho da Rocha, que falava sobre os benefícios do primeiro satélite angolano, disse ainda que o projecto abrange todo o território do país quando entrar em funcionamento e mencionou, a título de exemplo, a realização de exames médicos com recurso à telemedicina a fim de suprir a falta de médicos especialistas.

Durnate a audiência Yuri Trutnev abordou o desenvolvimento da cooperação bilateral, com destaque para os sectores técnico, militar, agrícola, mineiro e de telecomunicações.