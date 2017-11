Top Brands Angola apresenta a 2ª edição do The Look

No dia 7 de Dezembro vão ser apresentadas as novas colecções das marcas Cortifiel, Pedro Del Hierro, Women’s secret e Springfield.

Com uma forte aposta na produção, e consequente reforço no investimento, o The Look 2017 promete não deixar ninguém indiferente.

Sob o tema City Lights, o último grande evento de 2017 recria o glamour urbano e a vivência cosmopolita num ambiente de moda, música e entretenimento. Para o Brand Manager da TBA, Pedro Alberto, “o The Look 2017 vem reafirmar o prestígio que granjeou na 1.ª edição e promete marcar o mundo da moda angolana. Foi criado com o objectivo de ser replicado anualmente, sendo esta a segunda edição.