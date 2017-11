Austrália aprova casamento entre seres do mesmo sexo

Ao que tudo indica o ‘Sim’ ganhou com 61,6%, contra 38,4% do ‘Não’, o Instituto de Estatística australiano, que processou as opiniões emitidas por 79,5% dos 16 milhões de australianos que estavam habilitados a pronunciar-se a favor ou contra o casamento homossexual.

O resultado abre a porta para que o governo de coligação conservadora permita a apresentação no parlamento australiano de um projecto de lei para reformar a Lei do Matrimónio, de 1961, a qual foi emendada em 2004, para precisar que esta união é exclusiva entre um homem e uma mulher.