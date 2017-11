CMC realiza Fórum do Mercado de Capitais

O objectivo do fórum é levar a debate temas voltados para a dinamização do mercado de capitais em Angola, com particular destaque para o mercado de acções e dos organismos de investimento colectivo.

De recordar que o Plano Intercalar do Executivo Angolano estabelece como um dos seus objectivos a nível do sistema financeiro o de “promover o mercado de acções por via da privatização em bolsa de empresas de referência.”

BODIVA, BFA-Gestão de Activos, ODELL Global Investors, BPC e Media Rumo são as entidades associadas à CMC na realização deste evento que contará com a presença de representantes do sistema financeiro angolano e de convidados de diversos sectores da sociedade.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal também se fará representar no evento através da sua Vice-Presidente, Filomena Oliveira.

Para Mário Gavião, Presidente da CMC, esta iniciativa faz parte da estratégia de promoção do mercado de capitais em Angola e visa, dentre outros objectivos, estimular a emissão de valores mobiliários por parte das empresas nacionais, facto que irá ampliar o leque de instrumentos financeiros por meio dos quais os aforradores poderão aplicar as poupanças disponíveis e financiar a actividade destas empresas.