Maior Diamante de Angola vendido por 30 milhões de Euros

A leiloeira adiantou que o diamante de 163,41 quilates, designado The Art of Grisogono, foi vendido por 33,8 milhões de dólares (28,7 milhões de euros), com taxas e comissões incluídas.

O maior diamante alguma vez visto em Angola, foi leiloado num hotel de Genebra com um preço base de 20 milhões de francos (17,2 milhões de euros).

A preciosidade agora visto num colar na casa de joalharia na suíça, precisou de 1700 horas para criar a peça, um trabalho que exigiu o envolvimento de 14 especialistas.

No leilão esteve também em destaque outro diamante, um histórico designado “O Grande Mazarin”, uma gema ligeiramente rosada, de 19,07 quilates, que foi adjudicada por 14,4 milhões de francos (12,4 milhões de euros).