Rússia com pretensões de vender aviões Sukhoi Superjet 100 a Angola

A pretensão foi manifestada às autoridades do país durante a visita da delegação russa a Luanda, liderada pelo ministro do Desenvolvimento do Leste, Alexander Galushka, e pelo enviado especial do Presidente Vladimir Putin, Yuri Trutnev.

O site de notícias Sputnik International avançou que a eventual venda de aparelhos Sukhoi Superjet 100 foi o principal objectivo da vida desta delegação a Angola, embora, nas declarações feitas aos jornalistas por Yuri Trutnev, tenha apenas sido feita referência aos investimentos da diamantífera Alrosa no sector dos diamantes ou a intenção de averiguar a possibilidade de diversificar os investimentos russos para outras explorações mineiras.

A delegação russa deixou saber em que ponto estão as negociações, se estas existem, de quantos aparelhos se trata, e para quando podem, ao certo, ocorrer as eventuais entregas, embora o ministro russo tenha admitido que a Sukhoi tem capacidade para proceder a entrega já partir de 2019.