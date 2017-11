Adão de Almeida anuncia plano de elaboração e descentralização

No encerramento da V edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, o ministro garantiu que o reforço da desconcentração, a municipalização e o processo de descentralização têm rumo definido.

O ministro da Administração do Território anunciou a elaboração e apreciação do Roteiro do Programa de Reforma do Estado e do Plano Estratégico de Desconcentração e de Descentralização Administrativas, bem como o novo regime financeiro local e uma nova estratégia de gestão das questões da arrecadação e de afectação das receitas comunitárias cobradas nos e pelos municípios.

I reunião do Conselho de Governação Local, órgão colegial auxiliar do Presidente da República, passará a ser um mecanismo permanente por meio do qual o Titular do Poder Executivo, os ministros e os governadores de províncias apreciarão questões mais relevantes da administração local.

Para o ministro da Administração do Território, o Orçamento Geral do Estado para 2018 vai marcar o início de um processo gradual de transferência de recursos financeiros para os órgãos da administração local, à medida que as competências forem sendo transferidas.

Segundo Adão de Almeida, visam a materialização do objectivo de desencadear um processo estruturado de transferência de competências para os municípios.

O ministro reconheceu que o desafio é enorme, mas as expectativas são muitas.

Para Adão de Almeida, a V edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, foi um contributo valioso para a concretização das linhas orientadoras definidas pelo Presidente da República.