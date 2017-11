Alassola exporta mais fio de algodão para Portugal

O presidente da empresa Alassola Tambwe Mukaz garantiu na passada quarta-feira que vai enviar para Portugal um segundo carregamento de fio de algodão, desta vez com 100 toneladas para algumas das melhores empresas têxteis portuguesas.

Na cerimónia apresentada ao público Mukaz disse que o processo começou já há alguns meses com a embalagem e colocação do produto em contentores.

A primeira venda para Portugal ocorreu em Outubro passado, com o envio, a partir do porto do Lobito, cerca 15 contentores com 156 toneladas de fio de algodão.

A industrial produz fios, tecidos, toalhas, lençóis e cobertores de cama, fronhas, toalhas de mesa, guardanapos e afins, está implantada numa área de 120 mil metros quadrados e construída de 70 mil metros quadrados, com 170 trabalhadores, cinco dos quais estrangeiros.

A fábrica de algodão Alassola está situada no município de Benguela, tendo resultado da recuperação da antiga África Têxtil, inaugurada em 1979 e que paralisou a actividade em 1998.