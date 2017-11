Polícia Nacional apela por mais meios de serviço

Ângelo da Veiga Tavares, ao discursar na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Comando Geral da Polícia Nacional, que decorreu hoje na sede do Mistério do Interior, abriu aspas citando que a província de Luanda constitui uma grande preocupação em relação à problemática da segurança pública.

O ministro do Interior, indicou as condições que detidos actualmente vivem nas diferentes esquadras e postos policiais devem salientando que a população deve participar na sua própria segurança não fazendo justiça com mãos próprias.

Tavares alertou que os membros das forças e serviços de segurança devem ser rigorosos para os cidadãos que cometem actos ilícitos levando-os a tribunal para serem julgados e condenados.

A reunião procede do balanço das actividades decorridas de Janeiro a Novembro deste ano, perspectiva as acções a serem desenvolvidos a curto e médios prazos, analisando a situação do policiamento de proximidade, o estado actual da frota de helicópteros e a situação logística da corporação policial.