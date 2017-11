Zimbabwe é o novo líder do Património Mundial

Angola ocupou durante o ano o cargo de vice-presidente do Bureau do Comité do Património Mundial da UNESCO.

A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira congratulou-se e disse ser uma honra entregar a um país irmão e da África Austral a responsabilidade de proteger e promover o património africano.

Por hora, cabe agora ao Zimbabwe a preparação da reunião preparatória dos peritos de Comité do Património Mundial em 2019. Carolina Cerqueira ressaltou que a reunião deve ser antecedida de um encontro de peritos africanos, na sequência da reunião realizada em Luanda, em Junho deste ano, na qual participaram 11 países africanos.

A embaixadora Rudo Chitiga agradeceu a disponibilidade da delegação angolana e manifestou o desejo de continuar a cooperar com os países do grupo africano para preservar e proteger o património do continente.

Rudo Chitiga disse que tem como outro objectivo trabalhar para que um maior número de bens culturais e naturais africanos sejam elevados a património mundial.

O encontro, realizado na sede da UNESCO, contou com a presença dos representantes do Burkina Faso e da Tanzânia, como membros do Comité do Património Mundial.