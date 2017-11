Macau pretende aperfeiçoar relacionamento com os países lusófonos

Na passada quarta-feira o Chefe do Executivo, Chui Sai On manifestou o interesse de Macau em manter bom relacionamento e ter um bom desempenho enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Enquanto respondia as questões colocada pelos deputados da Assembleia Chefe do Executivo, disse ser importante a organização de maior número de eventos internacionais em Macau no âmbito das convenções e exposições, apoiando as empresas do interior da China a alargarem os seus negócios ao estrangeiro.

“Precisamos aprofundar a ligação e alargar a comunicação entre as empresas dos países da língua portuguesa e as empresas de outros países e regiões do mundo”, disse Chui Sai On”

O sector financeiro é uma das principais áreas da cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, tendo o território já estabelecido com a província de Guangdong um mecanismo de cooperação financeira, existindo além disso canais de ligação com várias grandes cidades, recordou o executivo!