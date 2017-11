Siemens inaugura Laboratório de Automação em parceria com ISPTEC

O evento contou com a presença de Sérgio Filipe, CEO da Siemens Angola, Baltazar Miguel, na qualidade de Director-geral do ISPTEC, Marco Matheis, vice – embaixador da República Federativa da Alemanha em Angola e representantes da embaixada de Portugal e do Ministério do Ensino Superior.

Para Sérgio Filipe, estão convictos que o novo laboratório será um estimulo importante para muitos alunos do curso de Engenharia Electrónica e Mecânica que queiram aprofundar os seus conhecimentos nesta vertente industrial, estando certos de que todo o mercado Industrial angolano.

Esta nova parceria Siemens e o ISPTEC vai permitir investir no desenvolvimento dos recursos humanos, bem como de projectos, tecnologias ou produtos especializados nas áreas da engenharia, economia e gestão leccionadas naquele instituto e com interesse para os sectores de actividade da multinacional alemã em Angola.