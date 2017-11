Unesco propõe Angola para o projecto Okavambo Zambeze

A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, na sede da Unesco, em Paris, pela ministra da Cultura, Carolina Cerqueira.

Para a ministra da Cultura, esta nova visão do projecto transfronteiriço dos países vizinhos poderá impulsionar a internacionalização da cultura angolana.

No mesmo encontro foi feita a recomendação de criação a nível nacional de um Comité Multissectorial de Alto nível para o Património Mundial.

O estado de preparação das candidaturas dos projectos que Angola apresentou a património mundia, Tchitundo Hulu, Kuito Kuanavale e o Corredor do Cuanza foram analisados, com a garantida da assistência técnica e financeira da Unesco para a boa prossecução dos mesmos, devido ao grande valor cultural dos referidos bens e a sua importância no contexto mundial.

No encontro fizeram-se presentes o embaixador de Angola junto da delegação Permanente na Unesco , Sita José, e quadros seniores do Ministério da Cultura.