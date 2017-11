Angosat garante melhor trabalho nas telecomunicações e redução de custos

O Angosat informou na manhã desta segunda-feira que vai fornecer produtos e serviços que proporcionam melhor comunicação entre empresas e pessoas, encurtando a fim de minimizar a info-exclusão, contribuindo activamente para o desenvolvimento socioecónomico e, ao mesmo tempo, criar soluções de comunicações no mercado internacional.

Sobre o processo de comercialização do satélite, o ministro da telecomunicação só começa a ser feito em Março do próximo ano, pois terá de passar por várias etapas. Depois da sua conclusão que durou cerca de quatro anos, agora é o período de testes, para garantir que o aparelho esteja em órbita no tempo e no posicionamento pelo qual foi definido

Por hora têm sido feitas simulações, para testar as condições atmosféricas. A conclusão dos ensaios, depois do lançamento, dura pelo menos três meses e só depois é que passa para o processo de vendas.

Sobre o primeiro satélite angolano a ser lançado em Dezembro José Carvalho da Rocha, garantiu que será uma mais valia e o país vai ganhar mais uma infra-estrutura para servir à população um serviço de melhor qualidade e com menos custos.

O ministro considera que uma das formas de garantir a viabilidade e a auto-sustentabilidade do processo foi apostar na formação de jovens angolanos ao mais alto nível em conhecimento técnico e científico, em universidades de renome, tanto dentro como fora do país, com níveis de licenciados, doutores e mestres.