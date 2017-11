Aebran apresenta Semana do Brasil a jornalistas e parceiros

A Associação de Empresários e Executivos Brasileiros (AEBRAN) realiza a 12ª da Semana do Brasil em um momento que é de apostas.

Com as mudanças no governo, uma retomada económica e a volta do crescimento são esperados por empresários em todos os sectores, e a Aebran compartilha deste optimismo. Nesta “vibração”, realiza a Semana do Brasil, que será apresentada à imprensa, associados e parceiros da Aebran no próximo dia 21(terça), no Hotel Skyna, às 15h. Na oportunidade será anunciada a programação e apresentados os convidados que participarão do evento a ocorrer de 27 de Novembro a 2 de Dezembro.

Uma das actividades mais importantes da associação e também uma marca já consolidada em Angola, a Semana do Brasil integra eventos culturais, sociais e de cunho económico, que reúnem e debatem a actuação da comunidade empresarial brasileira em Angola. Segundo a presidente da Aebran, Arlete Holmes, a semana é sempre muito bem recebida pelos brasileiros em Angola e tem conquistado cada vez mais empresários e executivos angolanos. “A Semana do Brasil destaca a diversidade cultural da nação brasileira e suas manifestações, mas também acaba fortalecendo as raízes comuns entre os povos angolano e brasileiro”, destaca.

A cada edição, durante uma semana, uma atmosfera brasileira é recriada nas bandas de cá, com manifestações culturais acessíveis a todos e uma intensa troca de informações que beneficia os dois lados. Mas não se fala só de aspectos culturais. Os negócios também são beneficiados cada vez que há esta troca. “São beneficiados deste estreitamento de relações os dois países, visto que todo os negócios feitos entre os dois lados do Atlântico envolvem cada vez maior número de angolanos”, explica a presidente.