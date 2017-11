Competitividade interna do país depende da substituição das importações diz, ministra

Na abertura do 2.º seminário da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola, a ministra reiterou o facto do Plano intercalar do governo, que vai de Outubro de 2017 a Março de 2018, fazer uma referência à produção de materiais de construção.

A ministra adiantou que as exportações do país é uma orientação do governo que fica ameaçada com a falta de competitividade da indústria nacional que, além disso, constitui uma restrição à criação de uma cultura empresarial.

A normalização e qualidade e as normas e regulamentação da construção, foram um dos assuntos abordados, tendo os presentes assistido a apresentações por parte do Instituto Angolano de Normalização e Qualidade e do Laboratório de Engenharia de Angola.