ADRA promove intercâmbio entre Governo e sociedade civil

Para abordar os problemas que afectam as comunidades nas zonas rurais, a organização não-governamental Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) promove desde ontem, em Malanje, um fórum com entidades do Governo e da sociedade civil para abordar os problemas que afectam as comunidades nas zonas rurais.

Representantes da Saúde, Educação, Comércio, Agricultura, Cultura, autoridades tradicionais, igrejas, associações participam no encontro orientado por Fernando Santos, director provincial da ADRA.

Para Fernando Santos, o encontro visa, essencialmente, estimular o intercâmbio entre as instituições do Estado, entidades privadas e os representantes das comunidades, com obejectivo a encontrar-se soluções para os problemas socio-económicos que afligem as populações”.