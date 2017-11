Angola Restaurant Week encerra a 4ª edição com distinção a restaurantes e entrega de valores angariados

A iniciativa gastronómica, angariou com a venda dos menus 2.192.000 kz para o Orfanato Pequena Semente, do Cacuaco, e o mesmo valor para o Centro Dom Bosco, do Sambizanga, num total de 4.384.000 kz correspondente a um total de 8.768 menus vendidos. Os representantes das instituições de cariz social estiveram igualmente presentes no evento, e proferiram algumas palavras de agradecimento com a entrega dos cheques de doação.

Comparativamente ao ano passado, houve um aumento de 3% na venda de menus, contribuindo para este crescimento restaurantes como o K Luanda Chic, La Piazza, Origami, entre outros. Os restaurantes Brasserie Bento, Viva Luanda e Seven Senses, estreantes nesta 4ª edição gastronómica, também apresentaram um número considerável de menus vendidos.

“Mesmo em ano de uma agravada crise económica e com um feriado no meio da semana, o Angola Restaurant Week superou os números do ano passado no que toca a restaurantes aderentes, menus vendidos e montante doado para projectos sociais. O Restaurant Week já faz parte do calendário cultural local, afirmou Cláudio Silva, o mentor da iniciativa e responsável do Luanda Nightlife