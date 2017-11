Catoca pretende extrair final deste ano 8 milhões de quilates de diamantes

O presidente executivo da Sociedade Mineira de Catoca Sergey Amelin afirmou nesta quarta-feira que pretende extrair até ao final deste ano oito milhões de quilates de diamantes.

Tida como uma das empresas que mais contribui para os cofres do Estado, a empresa pretende fazer com que passe entre as três maiores do mundo de extracção de diamantes em termos de facturação.

Questionado sobre o valor dos diamantes, adiantou que o mercado de diamantes em bruto em Angola ascendeu, no ano transacto, a 988,36 milhões de dólares, para um total de 8,7 milhões de quilates, permitindo alcançar um lucro operacional de 194,9 milhões de dólares e líquido de 134,6 milhões de dólares.

O Russo, que foi nomeado presidente executivo em Março de 2015, a comercialização dos oito milhões de quilates representará para a empresa uma receita superior a 138 milhões de dólares