Grávidas devem dormir de lado nos últimos meses de gestação, diz estudo

Para o estudo, os cientistas analisaram mais de mil grávidas e passaram ainda a pente fino vários estudos sobre a ligação entre a posição de dormir e o risco de morte do feto. Assim que cruzaram todos os danos, os mentores do estudo concluíram que uma em cada 225 grávidas dá à luz um bebé sem vida, mas que 130 desses casos poderiam ser evitados com a simples mudança da posição em que a mulher dorme.

De uma forma geral, conta a BBC, poderiam ser evitada mil mortes no mundo se as grávidas dormissem de lado e não com a barriga para cima, uma vez que esta última posição faz com que o peso da barriga ‘atrofie’ o fluxo sanguíneo e, por isso, comprometa a circulação de oxigénio para o feto.