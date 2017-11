Hildebrando de Melo expõe “Papéis” no MAAN, no dia 29 de Novembro

A exposição que é composta por um conjunto de obras no quadro da exposição Papéis, é o resultado de 20 anos de trabalho do artista em suporte de papel.

O artista diz que a estética inerente levou-o a descobrir uma nova forma de abordagem dentro da collage – assemblage que lhe caracteriza bastante, que pressupõe conseguir ultrapassar os limites do plano, quebrando as barreiras do limite que impõe a pintura, espoletando uma fusão da pintura com a escultura.

Sobre o Artista

Hildebrando de Melo nasceu no Bailundo, Huambo e estudou pintura na Associação das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão, Portugal. É vencedor do concurso Ensarte 2004, na categoria juventude, do concurso Sona “Desenhos na Areia”, Luanda, e tem a distinção Angola 30 º, como artista do ano no campo das artes visuais.

Actualmente o artista participa em colecções particulares, nacionais e internacionais, e com trabalhos expostos em Portugal, Estados Unidos da América, Alemanha e Angola.