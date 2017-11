Luanda carece de 4 mil professores diz, André Soma

No acto que marcou o dia do Educador, celebrado ontem, o director do Gabinete de Educação de Luanda, André Soma informou que já foram apresentadas as necessidades de enquadramento de mais professores ao ministro de tutela.

No seu ponto de vista, a satisfação dessa necessidade depende da política geral do Executivo, que deverá anunciar quando e como enquadrar os novos professores.

Segundo André Soma, algumas escolas de Luanda têm dificuldades de carteiras, quadros e materiais didácticos. Outras, por estarem degradadas, precisam de reabilitação completa, enquanto outras precisam apenas de reabilitação parcial.

O director adiantou ainda que as escolas da província estão a funcionar em pleno, apesar da falta de material, o que o leva a acreditar que o ano lectivo 2017 vem a terminar com cerca de 75 por cento de aproveitamento.