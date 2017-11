Trocas comerciais entre Angola e Ucrânia atingem 15 milhões de euros

O secretário de Estado da Agricultura Alberto Jaime no final do encontro que manteve com a vice-ministra dos assuntos de integração europeia do ministério da Política Agrária e de Alimentação da Ucrânia, Olga Trofímtseva afirmou que o intercâmbio comercial entre Angola e Ucrânia ainda é baixo, porém abre-se uma nova janela era de desenvolvimento não só do ponto de vista político mas também comercial.

O Ministério da Agricultura pretende estabelecer uma cooperação mais forte com a Ucrânia no domínio da comercialização de medicamentos de uso veterinários, assim como a possibilidade da criação de uma câmara de comércio e indústria entre os dois países.

A vice-ministra dos Assuntos de Integração Europeia do Ministério da Política Agrária e de Alimentação da Ucrânia, Olga Trofímtseva, reiterou ainda que os encontros mantidos apontam para uma cooperação no domínio da construção de maquinaria, construção naval e de silos para conservação dos produtos agrícolas.