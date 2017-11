INE realiza inquérito sobre despesas, receitas e emprego

Com objectivo de saber as condições de vida da população e as características socio-dermográficas, o INE realiza em Fevereiro de 2018 o inquérito sobre despesas, receitas e Empregos em Angola.

Na sessão de abertura do seminário em alusão ao Dia Africano, o presidente do Instituto Nacional de Estatística Camilo Ceita disse que o inquérito, terá a duração de 12 meses, e vai igualmente permitir ajustar e calcular o Índice de Preços no Consumidor, bem como calcular o índice de pobreza no país, que não é actualizado desde 2008.

O presidente do INE adiantou estar igualmente programado para 2018 a realização do primeiro Recenseamento Agro-Pecuário e Pescas, que visa recolher informações actualizadas e reais sobre o estado do sector em Angola