Portugal e China assinam acordo para projectos nos países de língua portuguesa

A empresas públicas de Portugal e China assinaram na quarta-feira passada em Lisboa um acordo de entendimento para o desenvolvimento de infra-estruturas de transporte, rodoviárias e ferroviárias, nos países de língua portuguesa.

Em Janeiro, uma comissão mista das empresas portuguese e chinesa reunir-se-á para elaborar um calendário acordo de parceria.

Shao Gang falou ainda da possibilidade de governos de países africanos de situação financeira débil poderem recorrer “a empréstimos” concedido pela China, em condições vantajosas.

A empresa pública chinesa assinou igualmente um protocolo de características idênticas com a construtora Teixeira Duarte, em cerimónia que teve também a presença do embaixador da China em Portugal, Cai Run, e do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, de acordo com a agência noticiosa Lusa.