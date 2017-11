Bahia acolhe a estreia do filme “As Cores da Serpente”

O filme retracta a trajectória de grafiteiros de Angola que, em busca da própria ancestralidade, realizaram na Serra da Leba, uma das maiores intervenções artísticas do continente africano, cobrindo com grafite cerca de três mil metros quadrados de murais.

A longa-metragem “As Cores da Serpente” foi realizada pelo jornalista e cineasta brasileiro Juca Badaró e pela produtora de cinema Renata Matos, também brasileira, que já possuíam uma estreita relação com a cultura angolana.

Os dois moraram e trabalharam durante dois anos em Angola, onde fizeram parte de diversos projectos na aérea de comunicação. Para rodar o filme, contaram com uma equipa formada maioritariamente por técnicos e artistas angolanos.

O trabalho de intervenção nos murais da Leba é um projecto idealizado pelo jornalista angolano Vladimir Prata e contou com a direcção artística de Thó Simões, tendo juntado um colectivo com grafiteiros da periferia de Luanda e das províncias da Huíla e do Namibe. A Serra da Leba é um dos pontos turísticos mais visitados de Angola, cortada por uma estrada que liga duas importantes cidades da região sul do país. O evento acontece quarta-feira próxima, as 19h00, no Cinema do Museu, em Vitória.